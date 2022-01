Barty bereikt voor het eerst finale Australian Open

Ashleigh Barty heeft zich met overtuiging voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld liet de Amerikaanse Madison Keys met 6-1 6-3 kansloos.

De 25-jarige Barty, die het na 62 minuten op haar eerste matchpoint afmaakte, is in Melbourne nog zonder setverlies. Ze heeft op weg naar de eindstrijd pas 21 games verloren.

Op het grandslamtoernooi in eigen land kan Barty haar derde grandslamtitel pakken. Ze was in 2019 de beste op Roland Garros en won vorig jaar Wimbledon.

Barty neemt het zaterdag in de finale op tegen de winnares van het duel tussen de Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Danielle Collins.