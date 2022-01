China met grootste ploeg ooit op Winterspelen Beijing

China doet met liefst 176 sporters mee aan de Olympische Winterspelen in Beijing. Het is de grootste ploeg ooit die het land afvaardigt naar het vierjaarlijkse evenement. In alle takken van sport is China aanwezig. De Spelen duren van 4 tot en met 20 februari.

Ook de Chinese ijshockeyploeg is aanwezig. Er bestond lang onzekerheid of de internationale federatie het team wel wilde laten meespelen, omdat het niveau veel te laag was. De IIHF besloot uiteindelijk de Chinese ploeg toch het voordeel van de twijfel te geven.

Wat ook opvalt is het grote aantal buitenlandse coaches in de Chinese equipe. Van de 78 coaches komen er 51 uit een ander land, onder meer Amerika, Canada, Rusland, Frankrijk en Japan.