Formule 1 baadt komende zeven jaar in kunstlicht Singapore

De Formule 1 heeft zijn contract met het stratencircuit Marina Bay in Singapore met zeven jaar verlengd. Het betekent dat de Grote Prijs van Singapore tot en met 2028 op de racekalender staat.

De avondrace in Singapore, verreden onder kunstlicht, is al sinds 2008 een van de prominente races in de Formule 1. De afgelopen twee jaar sloeg de koningsklasse van de autosport de stadstaat in Zuid-Oost Aziƫ over vanwege de coronapandemie. Voor dit jaar staat de race gepland voor 2 oktober.

“Het Marina Bay Street Circuit was in 2008 decor voor de eerste avondrace in de geschiedenis van de Formule 1 en sindsdien is Singapore fans, teams en coureurs blijven boeien. De race heeft een speciaal plekje bij ons”, zei Formule 1-baas directeur Stefano Domenicali.

Sebastian Vettel was in 2019 de laatste winnaar van de Grote Prijs van Singapore. De Duitser reed toen nog voor Ferrari. Max Verstappen (Red Bull), die dit jaar als wereldkampioen het nieuwe seizoen in gaat, eindigde toen als derde.