Kogelstootster Schilder haalt limiet voor WK indoor in Belgrado

Kogelstootster heeft bij een wedstrijd in Tsjechiƫ de limiet gehaald voor de WK indooratletiek. De 22-jarige Volendamse stootte 18,43 meter, verder dan de limiet van 18,30 meter. De WK is in maart in het Servische Belgrado.

Schilder stootte indoor al eens verder dan dit, vorig jaar 18,69 meter in Polen. Ook maakte ze vorig jaar haar debuut op de Olympische Spelen, in Tokio. Ze eindigde als negentiende in de kwalificaties. Dat was te laag om met de beste twaalf in de finale te komen.

De WK indooratletiek in de Servische hoofdstad zijn van 18 tot en met 20 maart. Vier jaar geleden vond de mondiale titelstrijd voor het laatst plaats in Birmingham. De kampioenschappen van 2020 in het Chinese Nanjing werden vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast. Nanjing krijgt het toernooi nu in 2023.