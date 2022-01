Pidcock: trainen met moderne tijdritfietsen wordt te gevaarlijk

De moderne tijdritfietsen worden te gevaarlijk om mee te trainen op de openbare weg. Dat zegt olympisch kampioen mountainbiken Tom Pidcock, ploeggenoot van Egan Bernal bij Ineos Grenadiers.

De Brit denkt dat de ernstige verwondingen die Bernal maandag opliep in Colombia door zijn crash wel eens het gevolg kunnen zijn geweest van zijn zitpositie op de fiets. “De gebogen positie waarin we zitten wordt steeds extremer en we oefenen steeds meer op het vasthouden van deze posities. Je ziet dan niet goed waar je naartoe gaat”, zegt Pidcock tegen de BBC.

Renners op tijdritfietsen houden hun hoofd naar beneden en proberen zo aerodynamisch mogelijk op de fiets te zitten. “Het wordt steeds gevaarlijker en ik denk dat het tijd wordt dat we gaan zoeken naar een veilige manier om te trainen zodat we ongevallen kunnen voorkomen”, aldus Pidcock.

Bernal fietste maandag op volle snelheid tegen een stilstaande bus en liep een reeks ernstige verwondingen op. De winnaar van de Tour de France in 2019 en de Giro d’Italia van 2021 onderging onder meer een operatie aan zijn rugwervel, maar hij kan zijn armen en benen bewegen. Zijn revalidatie gaat maanden duren.

Pidcock brak vorig jaar tijdens een training zijn sleutelbeen door een val op zijn tijdritfiets. Twee maanden later was hij voldoende hersteld om de olympische mountainbiketitel te winnen. Hij is komend weekeinde in het Amerikaanse Fayetteville een van de favorieten voor de wereldtitel veldrijden.