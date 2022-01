Regels gemengde estafette WK veldrijden nog veranderd om corona

Wielrenunie UCI heeft een dag voor de estafettewedstrijd voor gemengde teams bij de WK veldrijden de regels veranderd. Volgens de unie hebben veel renners te maken met een coronabesmetting of quarantaine. Daarom is besloten per team niet zes renners mee te laten doen aan het onderdeel, maar vier.

Per afvaardiging staan vrijdag nu twee mannen en twee vrouwen aan de start. Het onderdeel wordt dit jaar uitgeprobeerd als testevent. Elke renner rijdt een rondje van 3 kilometer en tikt daarna de volgende van het team aan. Door de regelwijziging worden vier rondjes gereden in plaats van de oorspronkelijke zes.

Canada en de VS doen ieder met twee teams mee. België, Tsjechië en Italië allemaal met één. Nederland doet niet mee.

Zaterdag beginnen officieel de WK veldrijden. Onder meer in de Italiaanse ploeg waren de gevolgen van corona al groot. Maandag moest de helft thuisblijven na contact met een besmette veldrijder. Voor Nederland werd al bekend dat Annemarie Worst en Denise Betsema niet afreizen naar de VS. Worst werd afgelopen twee jaar nog tweede.