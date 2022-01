Rolstoeltennisster Diede de Groot wint Australian Open

De Nederlandse rolstoeltennisster Diede de Groot heeft donderdag in Melbourne de Australian Open gewonnen van de Nederlandse Aniek van Koot. In 58 minuten won De Groot de finale van het vrouwenenkelspel met 6-1 6-1. Woensdag won de 25-jarige De Groot samen met Van Koot nog het dubbelspel in Melbourne.

De Groot domineert het rolstoeltennis al sinds 2018. Vorig jaar verzekerde ze zich van de zogenoemde golden grand slam, oftewel winst van alle grandslamtoernooien en olympisch goud in hetzelfde jaar. De Groot was de eerste tennisster die erin slaagde een golden grand slam te pakken sinds Steffi Graf in 1988.