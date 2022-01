Schaatsteam Zaanlander betuigt spijt na omstreden videoserie

Schaatsteam Zaanlander betreurt de ophef die is ontstaan naar aanleiding van uitspraken van teamleden en een coach in een documentaire die over de ploeg is gemaakt. Die waren niet vleiend voor veelvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst en bondscoach Jan Coopmans. “Het doet geen recht aan de grote sporter Wüst en aan de bondscoach Jan Coopmans”, zegt Zaanlander-coach Jillert Anema nu. “Het spijt ons. Vanaf nu focussen we ons samen op het winnen van medailles op de Winterspelen.” In Beijing moeten de betrokkenen samenwerken, onder meer in de ploegachtervolging.

Aanleiding was een videoserie over de schaatsploeg, waar in de laatste aflevering te zien is dat onder anderen Anema en schaatsster Irene Schouten slecht spreken over Wüst. Ook Coopmans zelf komt er niet goed vanaf. De bondscoach gaf bij aankomst in Beijing aan om de tafel te willen met Anema en zijn assistent Arjan Samplonius en ook met de achtervolgingsploeg bij de vrouwen, om de zaak op te lossen. De Telegraaf publiceerde over de affaire, ongeveer op het moment dat de Nederlandse ploeg van NOC*NSF in het vliegtuig richting Beijing stapte.