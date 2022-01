Schröder verslaat rolstoeltennislegende Alcott bij diens afscheid

De Nederlandse rolstoeltennisser Sam Schröder heeft de Australische rolstoeltennislegende Dylan Alcott verslagen bij diens afscheid. Dat gebeurde in de finale van de Australian Open. Het werd 7-5 6-0 voor Schröder, die bij de quads de tweede grandslamtitel uit zijn loopbaan pakte. De wedstrijd werd gespeeld in een goedgevulde Rod Laver Arena, voorafgaand aan de halve finales van het vrouwentoernooi.

De 31-jarige Alcott, een fenomeen in eigen land, besloot eind vorig jaar dat hij op de Australian Open afscheid wilde nemen van de sport. Hij won in 2021 alle grandslamtoernooien en goud op de Paralympische Spelen.

Alcott werd geboren met een tumor in zijn rug. Hij moest direct een operatie ondergaan en hield daar een dwarslaesie aan over. Alcott was als paralympisch sporter eerst succesvol in het rolstoelbasketbal. Op 17-jarige leeftijd veroverde hij met de Australische ploeg goud op de Paralympische Spelen van 2008 in Beijing. Vier jaar later in Londen pakte Alcott met Australië zilver. Daarna won hij in 2016 en 2021 goud als tennisser.

De 22-jarige Schröder pakte in 2020 de titel op de US Open.