Tennisster Collins via Swiatek naar eerste grandslamfinale

De Amerikaanse tennisster Danielle Collins heeft zich ten koste van Iga Swiatek geplaatst voor de finale van de Australian Open. In 78 minuten werd het 6-4 6-1. De nummer 30 van de wereld stond nooit eerder in de eindstrijd van een grand slam.

Drie jaar geleden beleefde Collins haar doorbraak door op de Australian Open tot ieders verbazing door te dringen tot de laatste vier. Ze werd toen in de halve finales gestuit door de Tsjechische Petra Kvitova.

Collins neemt het zaterdag in de finale op tegen de Australische Ashleigh Barty, die nog zonder setverlies is in Melbourne. De nummer 1 van de wereld heeft dit toernooi pas 21 games verloren.