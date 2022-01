Voor Kromowidjojo voelt afscheid ook als een nieuw begin

Voor Ranomi Kromowidjojo voelt het einde van haar zwemcarrière tegelijk als een nieuw begin. De drievoudig olympisch kampioene vindt het op 31-jarige leeftijd mooi geweest. “Ik ben niet verdrietig of emotioneel, maar vooral nieuwsgierig naar wat er komen gaat. Ik kijk met veel plezier terug op mijn carrière en sta nu voor een nieuw begin”, aldus ‘Kromo’.

De geboren Groningse veroverde eind vorig jaar bij de WK kortebaan in Abu Dhabi zes medailles, waaronder goud op de 50 meter vlinderslag. Kromowidjojo voerde haar totale aantal medailles op de WK kortebaan op naar 28, waarmee ze de meest succesvolle zwemster ooit werd. De ‘zwemkoningin’ van de Spelen van Londen 2012, waar ze goud pakte op de 50 en 100 vrij, nam na de trip naar Abu Dhabi vakantie. Zoals zo vaak in haar carrière besloot Kromowidjojo haar gevoel te volgen. En dat gevoel zei: stoppen.

“Nee, ik heb niet zitten malen of er nachten wakker van gelegen. Het is ook niet dat ik op een ochtend opstond en dacht: het is klaar. Het kwam van binnenuit. Zwemmen zal altijd mijn passie blijven. Ik heb een zwembadje in de achtertuin en daar zal ik nog vaak in liggen, maar niet meer als professioneel zwemmer. Het is heel mooi dat ik mijn laatste toernooi heb kunnen afsluiten met goud en mijn beste tijd ooit op de 50 vlinder. Niemand hoefde mij de afgelopen maanden naar het zwembad te slepen, ik was supergemotiveerd en van binnen brandde het vuurtje gewoon nog. Maar nu is het klaar en dat is ook goed. Ik kan alles nu loslaten en spontaan dingen gaan doen.”

De tweevoudig Sportvrouw van het Jaar (2011 en 2012) zwom een indrukwekkende erelijst bij elkaar. Als hoogtepunt noemt ze de Spelen van Londen. Kromowidjojo kan naar eigen zeggen een boek vol schrijven over alle levenslessen die ze tijdens haar loopbaan heeft geleerd. “Omgaan met tegenslagen, keuzes maken en daar de consequenties van accepteren, voor jezelf opkomen. En door al dat reizen kom je veel verschillende mensen tegen uit andere landen met andere stijlen. Dat verruimt je blik op de wereld. Dan merk je dat er niet één manier is om succesvol te zijn.”

Concrete plannen voor de toekomst heeft ze nog niet. Kromowidjojo wordt sowieso geen coach langs de badrand. “Ik heb heel veel opgeschreven: ervaringen, gevoelens, bepaalde tools. Dat wil ik gebruiken in het volgende hoofdstuk van mijn leven, bij de begeleiding van mensen. Niet alleen sporttalenten, maar bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven.”