Autocoureur De Vries begint Formule E-seizoen opnieuw met zege

Autocoureur Nyck de Vries is het nieuwe seizoen in de Formule E uitstekend begonnen. De regerend wereldkampioen in de raceklasse van de elektrische bolides won in zijn Mercedes de eerste race in Diriyah in Saudi-Arabië voor teamgenoot Stoffel Vandoorne uit België en Jake Dennis uit Groot-Brittannië.

De Vries startte vanaf de derde plek en nam meteen de tweede plek over van Dennis. Halverwege de race passeerde De Vries ook zijn Belgische teamgenoot en nam een kleine voorsprong. De koppositie gaf hij vervolgens niet meer af. Robin Frijns eindigde als zestiende.

De 26-jarige autocoureur uit Friesland veroverde vorig seizoen als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule E. Toen won hij ook de openingsrace in Saudi-Arabië.