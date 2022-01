China telt af naar Spelen: ‘superbubbel’ lijkt werk te doen

China laat niets aan het toeval over, zoveel is precies een week voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen wel duidelijk. De aangekondigde ‘superbubbel’, om het coronavirus zoveel als mogelijk buiten de deur te houden, lijkt zijn werk in Beijing voorlopig te doen. Het vraagt het nodige geduld en begrip van de deelnemers, maar de bewegingsvrijheid is vooralsnog ook weer niet zo klein als menigeen vreesde.

Testen op corona, toegangspassen scannen, veiligheidschecks doen, formulieren invullen en nog maar eens testen op corona: het is voor de atleten, begeleiders en anderen op de Spelen een flinke klus om de ‘superbubbel’ binnen te komen. Een best pijnlijke ook, de staafjes verdwijnen in China net wat dieper in de neus en keel dan in menig Europees land.

Eenmaal in de bubbel, wordt het overzichtelijker. Het dagelijkse ritueel voor de deelnemers went snel. Wakker worden, je gezondheidsgegevens invullen en nog voor je aan je ontbijt begint een nieuwe coronatest afnemen. Atleten en begeleiders doen dat in het olympisch dorp, anderen (vrijwilligers, journalisten enzovoorts) in een speciaal hokje dat voor de hoofdingang van de hotels is geplaatst.

De ‘superbubbel’ verlaten blijkt onmogelijk. Accommodaties, zoals de ‘olympische’ hotels, zijn afgezet met grote hekken. Die hekken gaan alleen even aan de kant als een van de vele shuttlebussen er langs moet om mensen te brengen en halen. Voordat een bus arriveert, worden de straten door mensen in witte en blauwe pakken continu besproeid met desinfectiemiddelen. Ook in binnenlocaties zijn mensen met desinfectiemiddelen in de weer.

De sfeer buiten doet, vanwege de beperkingen van corona, wat onrealistisch aan. Langs de kant van de wegen zijn versierselen, mascottes en posters te zien. ‘Together for a shared future’ (‘Samen voor een gedeelde toekomst’) staat als thema/slogan van deze Spelen op doeken te lezen. De vele vrijwilligers in de stadions en venues zijn behulpzaam en lachen vriendelijk. Engels spreken ze lang niet allemaal, maar dat lossen ze op door hun gesproken tekst door een vertaalmachine op hun mobieltje te halen en vervolgens in het Engels te laten horen.

China had er graag net zo’n feest van willen maken als in 2008, toen vooral de spectaculaire openingsceremonie in het Vogelnest-stadion indruk maakte. Volgende week vrijdag is de opening van de Winterspelen in hetzelfde stadion, voor nagenoeg lege tribunes dit keer.

Beijing is straks de eerste stad ter wereld dat zowel de Zomerspelen als de Winterspelen heeft georganiseerd. In de veertien jaar tussen de twee evenementen is de kritiek op China wereldwijd flink toegenomen. Amnesty International vreest dat het land de Olympische Spelen wil gebruiken als afleiding voor mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren en tegen inwoners van Hongkong. Landen als de Verenigde Staten, Australiƫ en Groot-Brittanniƫ sturen als protest geen hoogwaardigheidsbekleders naar de Chinese hoofdstad, die de ogen van de wereld de komende drie weken op zich gericht weet.