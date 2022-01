Coopmans en Anema na rel weer gezamenlijk op schaatsbaan Beijing

Jan Coopmans en Jillert Anema lijken hun ruzie op de Olympische Spelen in Beijing te hebben bijgelegd. De schaatsbondscoach en trainer van Team Zaanlander verschenen vrijdag gezamenlijk op de baan in de National Speed Skating Oval in Beijing en spraken op het middenterrein enige tijd met elkaar. De Nederlandse schaatsers werkten in de middag hun eerste training af op de olympische baan.

Kort voor vertrek naar de Spelen verscheen de nieuwste aflevering van een videoserie over Team Zaanlander online. Daarin werd door coaches en schaatsers van dat team slecht en lacherig gesproken over Coopmans en ook over Ireen Wüst. Coopmans reageerde boos en wilde zo snel mogelijk om de tafel met Anema om een en ander uit te spreken. Dat gebeurde donderdagavond in het olympisch dorp.

Sportkoepel NOC*NSF stuurde een verklaring uit, waarin Anema en zijn assistent Arjan Samplonius hun excuses aanboden. Maurits Hendriks, vertrekkend technisch directeur van NOC*NSF, en technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB namen ook deel aan de gesprekken. “Het was ons duidelijk geworden dat de uitspraken in een documentaire van een van de schaatsploegen tot onvrede binnen bijna de gehele schaatsploeg hadden geleid. Dat is natuurlijk niet hoe je hier wil beginnen”, zei Hendriks.

Hendriks is tevens waarnemend chef de mission van TeamNL. Carl Verheijen arriveert namelijk komende weekeinde pas in China. Hij testte twee weken geleden positief op het coronavirus.