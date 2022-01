Honda blijft nog jaren motoren leveren aan Red Bull

Honda zal de komende jaren complete motoren blijven leveren aan Formule 1-renstal Red Bull. Volgens topman Helmut Marko van Red Bull heeft de Japanse fabrikant zijn plannen gewijzigd, mede ingegeven door de wereldtitel van Max Verstappen in het afgelopen seizoen. “Er heeft door onze successen een zekere herbezinning plaatsgevonden bij de Japanners”, meldt de Oostenrijker in het vakblad Autorevue. Het is de bedoeling dat Honda tot en met 2025 rechtstreeks vanuit Japan de krachtbronnen aanlevert.

Honda kondigde in 2020 aan dat 2021 het laatste jaar zou zijn dat het als motorfabrikant in de Formule 1 actief zou zijn. Red Bull besloot daarop de ontwikkeling van motoren in eigen hand te nemen. De renstal bouwde een eigen fabriek voor de motoren bij het hoofdkwartier in het Engelse Milton Keynes. Al snel kwam de belofte van Honda dat het de renstal van Verstappen wel zou blijven bijstaan en adviseren bij het onderhoud en de ontwikkeling van de motoren. Red Bull zou de komende jaren zelf de motoren bouwen met onderdelen en technische assistentie van Honda.

Het nieuwe plan gaat een stap verder, hoewel volgens Marko de details nog moeten worden uitgewerkt. “De motoren worden tot en met 2025 in Japan geproduceerd, wij komen er er helemaal niet aan. Dat is natuurlijk een groot voordeel voor ons. Wij hoeven dan zelf alleen nog de afstellingen te doen.”

Vanaf 2026 zou Red Bull dan met een geheel eigen motor komen. Dat is in het jaar dat de Formule 1 nieuwe regels voor de aandrijving van de auto’s invoert.