Medvedev toont berouw voor uitbarsting naar umpire

Tennisser Daniil Medvedev heeft spijt betuigd voor zijn woede-uitval naar de umpire tijdens zijn halve finale op de Australian Open tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. “Die emoties zijn niet goed, ik verlies er te veel energie mee. Ik heb er ook iedere keer weer spijt van, want het is niet aardig. Ik weet dat iedere scheidsrechter zijn best probeert te doen”, zei Medvedev, na de partij die hij in vier sets won.

De Rus ging tegen het einde van de tweede set tekeer omdat de scheidsrechter in zijn ogen toeliet dat de vader van Tsitsipas voortdurend aan het coachen was vanaf de tribune. Dat is verboden. “Zijn vader kan op elk moment praten! Ga je mijn vraag nog beantwoorden? Kijk naar mij, ik praat tegen je. Hoe kun je zo stom zijn in een grote halve finale”, ging Medvedev tekeer tegen de umpire op de stoel langs de baan.

“Ik kan heel emotioneel worden”, erkende Medvedev, die het zondag in de finale opneemt tegen de Spanjaard Rafael Nadal. “Ik heb er aan gewerkt. Het helpt me om wedstrijden te winnen, dat weet ik. In het heetst van de strijd verlies ik mezelf.”

Tsitsipas noemde het gedrag van Medvedev “grappig”. “Ik weet dat spelers dit doen om de tegenstander af te leiden. Het is vast een tactiek. Maar het is goed, hij is toch al niet de meest volwassen persoon”, aldus de Griek, die wel beseft dat zijn vader de regels overtreedt. “Ik heb al vaak geprobeerd duidelijk te maken aan hem dat hij moet stoppen met schreeuwen. Maar zo is hij nu eenmaal. Ik zal nog vaker waarschuwingen krijgen voor het coachen door mijn vader, ook al hoor ik toch niet wat hij zegt.”