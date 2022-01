Mladenovic en Dodig grijpen titel gemengd dubbel Australian Open

De Franse tennisster Kristina Mladenovic en de Kroaat Ivan Dodig hebben de Australian Open gewonnen in het gemengd dubbelspel. De twee vormden voor het eerst een koppel in een grandslamtoernooi.

In de finale waren Mladenovic en Dodig, die als vijfde waren geplaatst, te sterk voor het Australische koppel Jaimee Fourlis en Jason Kubler. Na vijf kwartier stonden de setstanden 6-3 6-4 op het scorebord.

Mladenovic veroverde al voor de vierde keer een grandslamtitel in het gemengd dubbel. Haar vorige dateerde van 2014 in de Australian Open met de Canadees Daniel Nestor. Dodig heeft nu vier dubbeltitels op zijn naam. De Kroaat won vorig jaar in Melbourne het mannendubbel met de Slowaak Filip Polasek.