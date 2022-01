Russische tennisser Medvedev weer in finale Australian Open

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft voor het tweede jaar op rij de finale van de Australian Open bereikt. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg in een verhitte halve finale de Griek Stefanos Tsitsipas in vier sets: 7-6 (5) 4-6 6-4 6-1.

De 25-jarige Medvedev kan zondag zijn tweede grandslamtitel veroveren. Eind vorig jaar was hij in de finale van de US Open te sterk voor Novak Djokovic. In Melbourne stuit hij in de finale op de Spaanse routinier Rafael Nadal, die in de andere halve finale won van de Italiaan Matteo Berrettini en jaagt op zijn 21e grandslamzege.

Vorig jaar verloor Medvedev de Australian Open-finale van Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld, die niet is gevaccineerd tegen het coronavirus, kon zijn titel niet verdedigen omdat de Australische autoriteiten zijn visum introkken.

De clash tussen Medvedev en Tsitsipas duurde relatief kort (2,5 uur) omdat de games elkaar snel opvolgden. Vooral in de eerste set serveerden de twee sterk. De ‘love games’ vlogen over en weer. Het kwam in die eerste set aan op een tiebreak en die won Medvedev met 7-5.

De tweede set gaf een ander beeld. Medvedev verloor meteen zijn eerste servicegame. Hij wist even later terug te breken en het initiatief weer over te nemen, maar de 23-jarige Griek forceerde opnieuw een break en won de set met 6-4.

Kort daarvoor was Medvedev woedend geworden op de umpire, die volgens de Rus steeds maar toeliet dat de vader van Tsitsipas zich bemoeide met zijn zoon en aan het coachen was. “Zijn vader kan op elk moment praten! Ga je mijn vraag nog beantwoorden? Kijk naar mij, ik praat tegen je. Hoe kun je zo stom zijn in een grote halve finale”, ging Medvedev tekeer tegen de scheidsrechter op de stoel langs de baan.

Kennelijk hervond hij nieuw elan na die tirade, want in de volgende twee sets sloopte hij geleidelijk zijn tegenstander. In de derde set kreeg Tsitsipas nog wel breekkansen, maar hij benutte ze niet. Medvedev trok de set naar zich toe met een break en in de vierde set gaf Tsitsipas zich min of meer gewonnen. Medvedev maakte het af met een love game.