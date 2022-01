Schaker Giri in Wijk aan Zee onderuit tegen Van Foreest

Schaker Anish Giri heeft in de elfde ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee een nederlaag geleden tegen landgenoot Jorden van Foreest. De 27-jarige grootmeester gaf met zwart op na 42 zetten. Het is de tweede nederlaag voor Giri op dit toernooi.

Voor Van Foreest, de titelverdediger in Wijk aan Zee, is het de vierde overwinning. De 22-jarige Groninger verloor ook vier partijen. Hij komt door de zege op 5,5 punten.

Giri blijf staan op 6,5 punten en werd gepasseerd door de Hongaar Richard Rapport. Die boekte een overwinning op Daniil Doebov, die door een coronabesmetting niet meer in actie kan komen. Rapport staat op 7 punten.

Magnus Carlsen blijft alleen koploper in Wijk aan Zee met 7,5 punten. De 31-jarige Noor is heel dicht bij zijn achtste eindzege. Hij speelt in de twaalfde ronde tegen de Amerikaan Fabiano Caruana en is al verzekerd van een punt in de slotronde. Daarin zou hij het opnemen tegen Doebov. Maar de Rus komt na zijn positieve coronatest niet meer in actie.