Tennisser Nadal voor de zesde keer naar finale Australian Open

Tennisser Rafael Nadal kan serieus op jacht naar zijn 21e grandslamtitel. De 35-jarige Spanjaard bereikte de finale van de Australian Open door in de halve finale af te rekenen met de Italiaan Matteo Berrettini. De als zesde geplaatste Nadal won in vier sets: 6-3 6-2 3-6 6-3.

Nadal staat voor de zesde keer in de eindstrijd van het toernooi in Melbourne, maar hij won in zijn lange carrière pas één keer de Australian Open en dat was lang geleden, in 2009. Hij treft in de finale de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen de Rus Daniil Medvedev en de Griek Stefanos Tsitsipas.

Nadal was de eerste twee sets oppermachtig tegen de tien jaar jongere Berrettini. Hij wist steeds aan het begin van de set al te breken en troefde de als zevende geplaatste Italiaan af met vlijmscherpe returns. In het derde bedrijf kreeg de partij een ander gezicht. Berrettini krikte zijn niveau op en maakte het Nadal steeds lastiger. Bij een voorsprong van 4-3 pakte de Italiaan voor het eerst een servicegame af van Nadal. Na die break zette Berrettini door en won de set.

In de vierde set ging het lang gelijk op en waren de spelers aan elkaar gewaagd. In de achtste game, bij een voorsprong van 4-3 voor Nadal, sloeg de Italiaan een cruciale misser die hem de game kostte. Nadal aarzelde vervolgens niet meer en maakte het geroutineerd af. Hij sloeg bij 5-3 meteen toe op zijn eerste matchpoint.

De partij onder het gesloten dak van de Rod Laver Arena duurde nog geen 3 uur en de omstandigheden waren veel aangenamer dan in de kwartfinales, toen Nadal een zware inzinking kreeg in zijn partij tegen de Canadees Denis Shapovalov. De Spanjaard had toen veel last van de hitte en kreeg maagproblemen.

“Iedereen weet dat ik liever outdoor speel dan indoor, maar met een gesloten dak is dit stadion ook fantastisch. Ik klaag niet en heb genoten, want eerlijk gezegd had ik niet verwacht in 2022 nog een finale te spelen”, zei Nadal in een kort interview direct na afloop van de wedstrijd. Hij doelde op de slepende voetblessure die hem vorig jaar lang kwelde en hem zelfs deed twijfelen of hij nog zou terugkeren op het hoogste niveau.

Tegen Berrettini speelde Nadal echter als herboren. Hij erkende dat zelf ook. “Die eerste twee sets waren mijn beste in een hele lange tijd. Ik wist dat het in de derde set moeilijker zou worden, omdat Matteo een gevaarlijke jongen is; hij ging er echt voor. In de vierde set kwam het aan op overleven en vechten. Dat ik nu toch weer de finale heb gehaald, betekent veel voor mij.”

Nadal heeft net als de afwezige Roger Federer (geblesseerd) en Novak Djokovic (visum ingetrokken) twintig grandslamtitels gewonnen. De Spanjaard kan in Melbourne het record van 21 titels alleen in handen krijgen.