Veel afgelastingen in volleybalcompetitie bij hervatting seizoen

Bijna 40 procent van de wedstrijden die deze week op het programma staan in de Nederlandse volleybalcompetities zijn afgelast. Vooral bij de senioren gaan veel wedstrijden niet door, zo blijkt uit cijfers van volleybalbond Nevobo. Het kabinet gaf dinsdag toestemming om de sportcompetities bij de amateurs te hervatten, na een wekenlange lockdown.

Volgens een woordvoerder van de Nevobo komt het hoge aantal afgelastingen vermoedelijk niet alleen doordat teams vanwege coronabesmettingen te weinig spelers hebben, maar speelt zeker bij de senioren ook de korte aanloopperiode naar de hervatting van de competitie mee. Van de bijna 3600 wedstrijden die tussen afgelopen woensdag en komende zondag gepland zijn in de volleybalcompetities, gaat nu al zeker 37 procent niet door. Bij de senioren ligt dat percentage op meer dan 45 procent, bij de jeugd op 27 procent.

Voetbalbond KNVB, de grootste sportbond van Nederland met bijna 1,2 miljoen leden, heeft pas na het weekeinde cijfers over het aantal afgelastingen. In de zogeheten B-categorie van de amateurs, het meer recreatieve voetbal, wordt het seizoen dit weekeinde hervat. De A-categorie, waar onder meer de eerste elftallen die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse onder vallen, begint een week later. “Het aantal wedstrijden dat vanwege coronabesmettingen bij de teams niet doorgaat, is nu nog heel moeilijk in te schatten”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

De hockeybond KNHB heeft weinig afmeldingen gekregen voor het eerste speelweekeinde na de lockdown. “Maar dat is ook niet zo gek”, zegt een woordvoerster. “Teams bestaan buiten op het veld normaal gesproken uit veertien tot zestien spelers, maar we spelen nu in de zaal zes tegen zes. Dus zijn veel minder spelers nodig om een team op de been te brengen. Ik durf wel te zeggen dat het aantal afgelastingen bij ons meevalt, al hebben we pas na het weekeinde een duidelijk beeld.”

In het district Zuid Nederland trokken de afgelopen weken meer dan dertig verenigingen zich terug uit de zaalcompetitie. Dat leidde ertoe dat meer dan de helft van de nog resterende 4500 wedstrijden in dit district niet gespeeld kon worden. De hockeybond heeft daarom besloten de zaalcompetitie in Zuid Nederland te beƫindigen.