Zaalvoetballers na nederlaag tegen Servië uitgeschakeld op EK

De Nederlandse zaalvoetballers zijn op het EK in eigen land uitgeschakeld in de groepsfase. De ploeg van bondscoach Max Tjaden verspeelde in de Ziggo Dome in Amsterdam tegen Servië een voorsprong van 2-0 en verloor met 3-2. Portugal won in Groningen met 1-0 van Oekraïne, waardoor die beide landen naar de kwartfinales gaan.

De wedstrijden op het EK futsal eindigden beide net niet voor 22.00 uur. Dat is de uiterste tijd waarin evenementen met bezoekers zijn toegestaan volgens de recente coronaregels van het kabinet.

Nederland kwam al na 2 minuten op voorsprong tegen de Serviërs. Jordany Martinus kreeg de bal toegespeeld van Jamal El Ghannouti en klopte de doelman met een puntertje. Ook in de tweede helft scoorde Oranje al snel. Het schot van Yoshua St. Juste werd door Stefan Rakic van richting veranderd, waardoor diens doelman kansloos was.

De Serviërs voerden de druk op en kwamen terug via Slobodan Rajcevic. Die schoot hard binnen, onhoudbaar voor doelman Manuel Kuijk. Oranje ontsnapte aan de gelijkmaker toen Nikola Matijevic op de paal schoot. Kuijk redde nog op een schot, maar na een snelle balovername schoot Denis Ramic de gelijkmaker binnen. Een halve minuut later maakte Andreja Stojcevski uit een snelle combinatie 3-2.

Oranje moest scoren om nog kans te maken op de kwartfinales. Said Bouzambou kreeg de kans Oranje weer op gelijke hoogte te brengen, maar schoot een strafschop naast. De Servische doelman redde in de slotseconden op een inzet van Tevfik Ceyar. De treffer kwam er uiteindelijk uit een scrimmage, maar die viel net na de zoemer.