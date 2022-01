Autocoureur Frijns tweede, De Vries tiende in tweede E-Prix

Autocoureur Robin Frijns is tijdens de tweede E-Prix van het seizoen op het stratencircuit van Diriyah als tweede geëindigd. Hij finishte achter winnaar Edoardo Mortara uit Zwitserland. Diens Braziliaanse teamgenoot Lucas di Grassi stelde achter de safetycar, na een late crash van de Brit Alexander Sims, de derde plaats veilig.

Nyck de Vries, titelhouder in de klasse voor elektrische racewagens (Formule E), kon in de tweede race geen hoofdrol vervullen. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de tiende plaats. Hij was vanaf pole gestart, maar moest in de achttiende ronde Mortara en Di Grassi laten gaan. De Vries werd daarna aangetikt door de bolide van de Fransman Jean-Érc Vergne, waardoor er geen hoge klassering meer inzat. Hij had een dag eerder de openingsrace op hetzelfde circuit gewonnen. Frijns kwam vrijdag niet verder dan de zestiende plek.

In het WK-klassement leidt Mortara met 33 punten, gevolgd door De Vries met 29 punten. Frijns staat op de zesde plaats met 18 punten.

De volgende E-Prix is op 12 februari in Mexico-Stad.