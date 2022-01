Barty schaart zich in bijzonder rijtje maar blijft bescheiden

Ashleigh Barty heeft zich in een bijzonder rijtje geschaard met haar titel op de Australian Open. Van de tennissers die nog actief zijn, wisten alleen grootheden Novak Djokovic Roger Federer, Rafael Nadal en Serena Williams een grand slam op hardcourt, gras en gravel te winnen.

“Een grandslamkampioene op drie verschillende ondergronden, jij bent de complete speelster en ik ben zo blij voor je vanavond”, twitterde de Australische legende Rod Laver kort na de finale, waarin Barty de Amerikaanse Danielle Collins met 6-3 7-6 (2) versloeg.

Barty (25) blijft bescheiden, ondanks dat ze nu al lange tijd het vrouwentennis domineert en de wereldranglijst aanvoert. “Ja, het was een beetje surrealistisch. Ik denk dat ik niet helemaal wist wat ik moest doen of wat ik moest voelen”, zei Barty over de laatst geslagen bal tijdens de persconferentie.

“Ik kon eindelijk een beetje emotie uiten, wat een beetje ongewoon voor mij is. Je realiseert je dan hoeveel werk mijn team en ik achter de schermen in de afgelopen jaren hebben verzet om hier te komen en deze kans te krijgen. Ik ben zo blij dat mijn familie hierbij aanwezig kon zijn, wat niet lukte tijdens mijn afgelopen twee grandslamfinales.”

Barty bekende na afloop dat ze als klein meisje niet droomde van de Australian Open-titel, maar om op Wimbledon te zegevieren. Dat lukte haar vorig jaar. In 2019 had ze Roland Garros al gewonnen.

Alleen de US Open ontbreekt nog op de erelijst van Barty, die in New York haar ‘career grand slam’ kan completeren. Haar coach Craig Tyzzer verwacht dat dat een heel moeilijke opgave zal worden.

“De US Open moet echt de bal voor de vrouwen veranderen, ze gebruiken nog steeds een andere bal voor mannen en vrouwen. Het is een vreselijke bal voor iemand als Ash”, aldus Tyzzer. “De ballen daar zijn veel te licht en het is moeilijk om controle te krijgen. Als ze daar niet van baltype veranderen, dan wint Ashleigh de US Open niet.”

Na afloop van de finale feliciteerden diverse speelsters, waaronder Simona Halep en Angelique Kerber, de nummer 1 van de wereld. “Geweldige prestatie, ik ben zo blij om je met die trofee te zien”, schreef Halep.

Die trofee werd uitgereikt door legende Evonne Goolagong, wat zorgde voor emoties bij Barty. “Ik dacht dat ze niet zou komen. We hebben elkaar eerder deze week gesproken en ze zei dat ze thuis bleef omdat ze niet in staat was om te reizen dit jaar”, aldus Barty. “Om zo verrast te worden, is geweldig. Ik snap niet dat toernooidirecteur Craig Tiley dat geheim heeft weten te houden.”