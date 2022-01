Belgische beloften houden Oranje-veldrijders van podium op WK

De Belgische veldrijder Joran Wyseure heeft in het Amerikaanse Fayetteville de wereldtitel veroverd bij de beloften. Daarmee voorkwam hij dat de favoriete Nederlandse renners voor het derde jaar op rij de titel bij de mannen onder 23 jaar zouden opeisen. Ook het zilver en het brons gingen naar een Belg: Emiel Verstrynge bereikte als tweede de finish, Thibaut Nys won de sprint om plaats 3 van de Brabander Mees Hendrikx.

Titelverdediger Pim Ronhaar uit Hellendoorn moest in Fayetteville genoegen nemen met de achtste plaats. Ook regerend Europees kampioen Ryan Kamp, de wereldkampioen van 2020 en vorig jaar tweede, kwam niet in de buurt van het podium. De veldrijder uit Raamsdonksveer werd zesde.

De eerste twee Belgen, beiden rijdend voor de ploeg Tormans, hadden de koers bepaald. Op het snelle parcours was Verstrynge de man die brutaal de leiding nam met de Nederlanders in zijn wiel. In de tweede ronde kwam Wyseure alleen voorop. De 21-jarige coureur uit het West-Vlaamse Lichtervelde breidde zijn voorsprong alleen maar verder uit. Van de Nederlanders leek alleen Hendrikx lang op weg naar een medaille. Maar de veldrijder uit Valkenswaard liet zich in de sprint kloppen door Thibaut Nys, zoon van oud-wereldkampioen Sven Nys.