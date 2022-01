Burkina Faso ten koste van Tunesië naar laatste vier Afrika Cup

Burkina Faso heeft in Kameroen de halve finales bereikt van de Afrika Cup. In Garoua werd Tunesië met 1-0 verslagen. Dango Ouattara maakte op slag van rust het doelpunt na een sterke individuele actie. In de 83e minuut moest hij met rood naar de kant na een slaande beweging in een luchtduel met een tegenstander.

Burkina Faso speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Senegal en Equatoriaal Guinea.

Eerder op de avond plaatste Kameroen zich voor de halve finales. Het gastland won in Douala met 2-0 van Gambia. De treffers vielen na de rust en kwamen beide op naam van Karl Toko Ekambi. De aanvaller van Olympique Lyon scoorde bij dit toernooi al vijf keer. Gambia was nauwelijks gevaarlijk. Voor doelman André Onana (Ajax) was het daardoor een makkelijke wedstrijd.

Kameroen speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Egypte en Marokko.