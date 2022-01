D66 en VVD willen af van verplichte Chinese app voor olympiërs

Regeringspartijen D66 en VVD willen af van de app die sporters die deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Beijing verplicht van China moeten installeren. Volgens onderzoek van de universiteit van Toronto kan de app makkelijk gehackt worden. De Spelen beginnen op 4 februari.

D66 heeft Kamervragen over de kwestie gesteld. Ze wil dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) China aanspreekt over de app die ook door begeleiders en journalisten moet worden geïnstalleerd. China probeert via de app censuur af te dwingen en gegevens af te tappen, aldus D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

“Het #IOC en #China moeten de verplichte app aanpassen, om de privacy en veiligheid van Nederlanders te garanderen. Zo niet, dan is snel een alternatief nodig!”, twitterde Ruben Brekelmans van de VVD over de app. Ook PvdA, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet moet protesteren tegen de app, meldt RTL Nieuws.

De Volkskrant berichtte begin deze maand al dat sportkoepel NOC*NSF Nederlandse olympiërs adviseerde om hun eigen smartphone en laptop thuis te laten uit vrees voor spionage door de Chinese autoriteiten. De begeleidingsstaf van TeamNL zou ‘schone’ apparatuur meekrijgen waarop geen oude gegevens staan.

Het IOC zei tegen Deutsche Welle, de Duitse nieuwszender die als eerste het Canadese onderzoek naar buiten bracht, dat de app betrouwbaar is. De app zou zijn getest door twee onafhankelijke cybersecurity-organisaties en ze zouden geen “kritieke kwetsbaarheden” hebben ontdekt.

De Chinese ambassade in Den Haag noemde eerder tegen het ANP de vrees voor digitale spionage “volledig ongegrond”. In eenpartijstaat China zijn geen vrije media en internet wordt gecensureerd. Tegenstanders van het communistische bewind worden opgepakt. Volgens de Kamer pleegt China genocide op de Oeigoeren, een moslimminderheid.