Dankbare Vos is na acht jaar weer de beste van de wereld

Acht jaar na het WK in Hoogerheide heeft Marianne Vos nog een achtste wereldtitel veldrijden aan haar toch al imposante erelijst toegevoegd. De 34-jarige Brabantse was zaterdag op het snelle parcours met haar sprintkwaliteiten in het voordeel ten opzichte van titelverdedigster en rivaal Lucinda Brand. “Het is een ongelooflijk gevoel om na zo veel jaar weer wereldkampioen te zijn”, sprak Vos nadat ze Brand met een vlammende sprint in het Amerikaanse Fayetteville had verslagen. “Ik kan het bijna niet geloven.”

Vos reed een defensieve koers, tot irritatie van Brand die liever had gezien dat haar landgenote wat meer kopwerk had gedaan. “Ik wist dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Lucinda is zo moeilijk te kloppen. Ze voerde de druk ook enorm op. Ik heb dat later in de wedstrijd ook geprobeerd, maar wegkomen zat er niet in. Ik moest kalm blijven en focussen op de sprint.”

Vos werd in 2006 in Zeddam voor het eerst wereldkampioen, van 2009 tot en met 2014 volgden nog eens zes wereldtitels. De laatste weken toonde ze in vorm te zijn door als enige Brand enkele keren te verslaan. Vos werd langzaam weer een favoriet voor de titel genoemd. Dat mocht, zei ze. “Want het zegt iets over de vorm waarin ik verkeer.” Ook erkende ze nog steeds wedstrijdspanning te voelen, ondanks het al zo succesvolle verleden. “Maar een WK blijft altijd bijzonder. Of het nu je eerste is of je zeventiende. Veel teruggekeken heb ik niet vooraf. Ik concentreerde me op deze wedstrijd.”

Veel is er volgens Vos niet veranderd in die acht jaar tussen haar laatste titel en het hernieuwde succes in Fayetteville. “Ik ben altijd blijven doen wat ik al die jaren deed. Met een geweldige steun van mijn familie en de ploeg (Jumbo-Visma). Ik ben dankbaar dat ik hier weer op de hoogste trede mag staan.”