Handballers tegen Portugal of Zwitserland om WK-ticket

De Nederlandse handballers nemen het in april op tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Zwitserland om een ticket voor het WK van 2023. Dat is het resultaat van de loting die zaterdag in Boedapest plaatsvond. De play-off om WK-deelname gaat over twee duels.

Nederland eindigde bij het EK, dat momenteel in Hongarije en Slowakije plaatsvindt, als tiende en mag daarom de eerste fase van de kwalificatie overslaan. Ook ontliep de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson sterke landen als Duitsland, IJsland en Rusland. De organiserende landen Polen en Zweden en de regerend wereldkampioen Denemarken waren al zeker van deelname aan het WK, dat volgend jaar van 11 tot en met 29 januari wordt gehouden. Spanje, Frankrijk en Noorwegen hebben op het EK een direct startbewijs veroverd.

De play-offs beginnen voor Oranje met een uitwedstrijd op 13 of 14 april. De return in Nederland is in het weekeinde van 16 en 17 april. Portugal en Zwitserland treffen elkaar half maart. De Nederlandse handballers namen in 1961 voor het laatst deel aan een WK.