Knegt blij met nieuwe ‘messen’: ik had andere prikkel nodig

Sjinkie Knegt is blij dat hij een maand voor de start van de Olympische Spelen is overgestapt naar ander materiaal. De Nederlandse shorttracker liet andere ‘messen’ onder zijn schaatsen plaatsen en hoopt dat dat er mede voor zorgt dat hij vanaf volgende week succesvol is in Beijing.

“Ik schaatste prima, maar ik had een kleine andere prikkel nodig”, legt Knegt, die al olympisch zilver (2018) en brons (2014) op zijn naam heeft staan, uit. “Het gaat hartstikke goed. Op snelheid voelen ze beter dan de andere messen. Ik ben zeer tevreden over hoe de situatie nu is.”

De 32-jarige Fries is niet bang dat de overstap, zo kort voor het belangrijkste sportevenement, een groot risico met zich meebrengt. “Ik weet van mezelf dat ik me heel makkelijk aanpas aan nieuw materiaal. Voor mij was het geen hele grote gok. Ik dacht: als het heel slecht voelt, kan ik altijd nog terug. Ik voel na een aantal trainingen wel of het goed zit of niet. Nu voelde ik na één training dat het wel goed zat. Dan moet je daar op voortborduren. Shorttrack is echt een technieksport waarbij gevoel heel belangrijk is. Dit kan een verschil maken tussen wel of geen medaille.”