Kyrgios en Kokkinakis winnen dubbelspel Australian Open

Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis hebben verrassend het dubbelspeltoernooi van de Australian Open gewonnen. De Australiƫrs, op basis van een wildcard toegelaten, waren hun landgenoten Matt Ebden en Max Purcell met 7-5 6-4 de baas.

Kyrgios en Kokkinakis baarden de afgelopen weken opzien door meerdere topspelers in het dubbelspel te verslaan. In de tweede ronde verrasten ze de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic, het beste koppel van dit moment.

In de finale, gespeeld in nagenoeg volle Rod Laver Arena, bekroonden Kyrgios en Kokkinakis hun sensationele twee weken met de titel. In de slotfase lag het duel enige tijd stil omdat een luidruchtige fan het stadion moest worden uitgezet. De afgelopen weken klaagden tegenstanders van de winnaars al over de omstandigheden waarin ze het moesten opnemen tegen Kyrgios en Kokkinakis.

Kyrgios (26) en Kokkinakis (25) maakten het na een uur en 35 minuten af op de service van Kyrgios, die het afmaakte met een overtuigende lovegame. De twee goede vrienden waren op het grandslamtoernooi nog nooit voorbij de tweede ronde van het dubbelspel gekomen.