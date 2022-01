Sprinter Coleman wint weer na dopingschorsing

Sprinter Christian Coleman, de regerend wereldkampioen op de 100 meter, heeft een overwinning behaald tijdens zijn rentree op de atletiekbaan. De 25-jarige Amerikaan was weer startgerechtigd na een dopingschorsing van achttien maanden. Hij zegevierde meteen op de 60 meter tijdens de Millrose Games in New York in een tijd van 6,49 seconden. Het was zijn eerste officiƫle wedstrijd in bijna twee jaar.

Coleman kreeg aanvankelijk een schorsing van twee jaar opgelegd voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar, maar het internationaal sporttribunaal CAS toonde enige clementie en bracht de schorsing terug naar achttien maanden, Niettemin miste Coleman de Olympische Spelen in Tokio, waar de Italiaan Lamont Marcell Jacobs verrassend de titel veroverde op de 100 meter.

“Ik zal niet zeggen dat ik niet nerveus was”, bekende Coleman, wereldrecordhouder op de 60 meter (6,34). “Ik voelde me zeker een beetje gespannen. Maar ik had me goed voorbereid, ik was er klaar voor om te excelleren.”

De Amerikaan heeft voor dit jaar de nodige doelen gesteld. Hij wil in maart in Belgrado zijn wereldtitel op de 60 meter prolongeren, maar zeker ook opnieuw wereldkampioen worden op de 100 meter bij de mondiale titelstrijd outdoor in Eugene. Het wereldrecord van 9,58 van Usain Bolt heeft de sprinter evenmin uit zijn hoofd gezet. “Als de tijd rijp is, denk ik dat het mogelijk is”, aldus Coleman, die een persoonlijk record van 9,76 heeft. “Ik wil later herinnerd worden als een legende, als een van de grootste Amerikaanse sprinters.”