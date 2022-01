Tennisser Medvedev bestraft na kritiek op umpire in halve finale

Tennisser Daniil Medvedev heeft een boete van 12.000 dollar, zo’n 11.000 euro, gekregen. De Rus is bestraft voor wangedrag tijdens zijn gewonnen halve finale tegen Stefanos Tsitsipas (7-6 4-6 6-4 6-1) op de Australian Open.

Medvedev haalde verbaal uit naar de scheidsrechter na zijn verloren tweede set. Hij vond het onbegrijpelijk dat de arbiter toestond dat de vader van Tsitsipas maar bleef coachen vanaf de tribune. “Zijn vader kan op elk moment praten! Ga je mijn vraag nog beantwoorden? Kijk naar mij, ik praat tegen je. Hoe kun je zo stom zijn in een grote halve finale”, ging Medvedev tekeer tegen de umpire op de stoel langs de baan.

Medvedev had na de wedstrijd al spijt van zijn woede-uitbarsting. “Die emoties zijn niet goed, ik verlies er te veel energie mee. Ik heb er ook iedere keer weer spijt van, want het is niet aardig. Ik weet dat iedere scheidsrechter zijn best probeert te doen”, zei hij

Tsitsipas kreeg een boete van 4500 euro. Zijn vader bleef maar coachen tijdens de wedstrijd. En dat is verboden. Medvedev speelt zondag de finale tegen de Spanjaard Rafael Nadal, die op zijn 21e grandslamzege jaagt.