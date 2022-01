Tennisster Barty gaat in eigen land voor winst Australian Open

Tennisster Ashleigh Barty hoopt in Melbourne de eerste Australische winnares van de Australian Open te worden sinds Chris O’Neil in 1978. De nummer 1 van de wereld neemt het vanaf 09.30 uur Nederlandse tijd in de finale op tegen de Amerikaanse Danielle Collins. Barty won drie van de voorgaande vier ontmoetingen, maar Collins zegevierde begin vorig jaar tijdens hun laatste duel in Adelaide.

De 28-jarige Amerikaanse, nummer 30 van de wereld, staat voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. Drie jaar geleden bereikte ze al eens de halve finales in Melbourne. Barty won Roland Garros in 2019 en zegevierde vorig jaar op Wimbledon. Ze hoopt nu de Australian Open voor het eerst in 44 jaar een winnares uit eigen land te geven. Barty (25) is dit toernooi nog altijd zonder setverlies en verloor op weg naar de finale in zes partijen slechts 21 games.

Vorig jaar schreef Naomi Osaka de Australian Open op haar naam. De Japanse werd nu in de derde ronde uitgeschakeld. Bij de mannen gaat de finale zondag tussen de Spanjaard Rafael Nadal en Daniil Medvedev uit Rusland.