Veldrijdsters strijden om wereldtitel op mogelijk glad parcours

Zes Nederlandse vrouwen doen zaterdag in het Amerikaanse Fayetteville mee aan de strijd om de wereldtitel veldrijden. De Oranje-equipe bestond aanvankelijk uit acht rensters, maar Annemarie Worst (corona) en Denise Betsema (koortsig) konden niet meereizen naar de Verenigde Staten. Daarmee staan de nummers 2 en 3 van het afgelopen WK niet op de startlijst.

Titelverdedigster Lucinda Brand is er wel, net als Marianne Vos die gezien het beeld van de afgelopen maanden als haar grootste concurrent mag worden beschouwd. Het parcours in Arkansas geldt niet als superzwaar, wat mogelijk in het voordeel is van Vos die over de beste sprint beschikt. Bij de wereldbekerwedstrijd eerder dit seizoen in Fayetteville had de regen de ondergrond in een modderpoel veranderd en was Brand de beste.

Regen wordt niet verwacht, wel is er ’s nachts vorst aan de grond waardoor het overdag glibberig kan worden. De wedstrijd begint om 21.30 uur Nederlandse tijd.