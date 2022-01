Verheijen neemt taken als chef de mission over van Hendriks

Carl Verheijen heeft bij de Olympische Spelen zijn taak als chef de mission weer opgepakt. De oud-schaatser arriveerde zaterdag pas in China, nadat hij twee weken geleden positief testte op het coronavirus.

Bij afwezigheid van Verheijen verving Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, hem tijdelijk. Het grootste deel van Team NL arriveerde namelijk donderdag al in China. Hendriks kende twee vrij hectische dagen na de rel in de schaatswereld tussen Team Zaanlander van coach Jillert Anema enerzijds en bondscoach Jan Coopmans en schaatsster Ireen Wüst anderzijds. Hendriks voerde gesprekken met alle betrokkenen om ze weer op één lijn te krijgen.

Verheijen bracht zaterdag, na in Beijing te zijn gearriveerd, een bezoek aan de schaatsbaan. De Nederlandse formatie was daar in de middag aan het trainen. De Olympische Spelen beginnen vrijdag.