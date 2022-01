Vijf leden van de olympische ploeg van Canada zijn na aankomst in Beijing positief getest op corona. Ze zitten inmiddels in quarantaine en hopen op tijd hersteld te zijn voor de Winterspelen die vrijdag worden geopend.

Canada meldt niet wie er besmet zijn geraakt en houdt ook in het midden of er sporters of officials in quarantaine zijn gegaan. De olympische ploeg van Canada bestaat uit 246 personen.