Vos klopt Brand en pakt achtste wereldtitel veldrijden

Marianne Vos heeft in het Amerikaanse Fayetteville voor de achtste keer de wereldtitel veldrijden veroverd. De 34-jarige Brabantse, die voor het laatst in 2014 de regenboogtrui had veroverd, versloeg in de sprint titelverdedigster Lucinda Brand. Het tweetal had vrijwel de hele wedstrijd voorop gereden. De derde plaats was verrassend voor de Italiaanse Silvia Persico. De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado, de wereldkampioene van 2020, finishte als vierde.

Vos werd in 2006 in Zeddam voor het eerst wereldkampioen, daarna heerste ze op de WK’s van 2009 tot en met 2014 toen ze in Hoogerheide voor het laatst de beste was. Daarna werd ze nog een keer tweede en twee keer derde. Maar de afgelopen twee jaar reed ze in het veld in de schaduw van Alvarado en Brand, die deze winter in de regenboogtrui liefst zeventien keer de beste was bij 27 deelnames. Sinds eind november werd Brand alleen nog geklopt door Vos, die een beperkt programma reed maar bij negen optredens tot aan het WK vijf keer won.

Alvarado, behoorlijk op dreef in Fayetteville na een teleurstellend seizoen zonder overwinningen, was als snelste weg. Brand sloot snel aan en nam niet veel later de kop over, met Vos ook in de buurt. Een versnelling van Brand in de tweede ronde kostte Alvarado haar plaats voorop. Daarna begon het spel tussen Brand en Vos, de twee topfavorieten, van wie Vos kon rekenen op haar sprint. Brand kon alleen maar proberen de koers hard te maken en hopen op een foutje van Vos.

De frustratie groeide. Bij het ingaan van de vierde ronde keek Brand geïrriteerd achterom. Het duurde even maar Vos nam in de vijfde ronde, enigszins gedwongen door Brand, de kop over. Het tempo zakte maar het tweetal had vanuit de achtergrond niets meer te vrezen.

In de laatste twee ronden bleef Brand de druk opvoeren, maar was het Vos die even een gaatje kreeg. Brand sloot weer aan, drong Vos maar weer de kop op door even vrijwel stil te staan. Maar de Dordtse titelverdedigster kreeg het scenario waar ze vooraf al voor vreesde. In de sprint was ze kansloos.