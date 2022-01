Wedstrijden op EK futsal met half uur vervroegd

De resterende wedstrijden op het EK futsal in Nederland zullen waarschijnlijk voor het afgesproken tijdstip van 22.00 uur zijn afgelopen. De organisatie van het toernooi heeft het tijdstip van de kwartfinales en halve finales met een half uur vervroegd.

Bij de duels van de beste zaalvoetballers van Europa is weer beperkt publiek welkom nadat de coronaregels dinsdag werden versoepeld. In de Amsterdamse Ziggo Dome mogen maximaal 1250 toeschouwers plaatsnemen. De kwartfinales, halve finales en finale zijn al uitverkocht. De bezoekers moeten anderhalve meter afstand houden en een coronatoegangsbewijs hebben. De duels moeten voor 22.00 uur zijn afgelopen.

De laatste groepswedstrijden in de poule van Nederland waren vrijdagavond een paar minuten later dan het afgesproken tijdstip van 22.00 uur afgelopen. Een wedstrijd in het zaalvoetbal bestaat uit twee keer twintig minuten zuivere speeltijd. Een duel loopt uit als het spel vaak stilligt, door bijvoorbeeld blessures of time-outs.

De organisatie van het EK heeft na de persconferentie van dinsdag besloten om het aanvangstijdstip van de kwartfinales en halve finales met een half uur te vervroegen. Want mogelijk vallen de beslissingen pas in een verlenging. De kwartfinale en twee duels in de halve eindstrijd beginnen nu om 17.00 uur en 20.00 uur. De finale en wedstrijd om de derde plaats van volgende week zondag blijven voor 14.30 uur en 17.30 uur op het programma staan.

Nederland slaagde er vrijdag niet in de kwartfinales te bereiken. Tegen Serviƫ werd een voorsprong van 2-0 (2-3) verspeeld.