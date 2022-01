Wielrenner Laurens De Plus keert komende week terug in het peloton. De Belgische renner van Ineos staat op 2 februari aan de start van de Ster van Bessèges.

De Plus gaf vorig jaar april op in de Ronde van Baskenland en reed vervolgens geen officiële wedstrijd meer. Hij bleef lang last houden van een virale infectie. De Belg kwam in 2020 nauwelijks in actie vanwege maag- en darmproblemen.

De Plus brak in 2019 door met winst in de BinckBank Tour.