Zilveren Brand had Vos liever op zeven wereldtitels gehouden

Wat ze ook probeerde, Lucinda Brand slaagde er zaterdag niet in haar wereldtitel veldrijden van vorig jaar te prolongeren. Op het snelle parcours in het Amerikaanse Fayetteville wist ze vooraf al dat het moeilijk zou worden Marianne Vos kwijt te raken. Dat lukte niet en in de sprint was Vos zoals verwacht de snelste en veroverde ze haar achtste wereldtitel.

“Indrukwekkend”, noemde Brand bij de NOS het aantal regenboogtruien dat Vos inmiddels in het veldrijden heeft veroverd. “Maar ik had het liever op zeven gehouden.” Ge├»rriteerd had ze halverwege de wedstrijd eens omgekeken. Daar zag ze Vos, die vertrouwde op haar sprint en Brand meestal het kopwerk liet doen, precies zoals voorspeld. “Ik ken haar kwaliteiten en zij de mijne. Ze weet ook hoe ik koers en heeft daar goed van geprofiteerd.”

Zo volgde na het goud in Oostende het zilver in Fayetteville voor de 32-jarige Dordtse. “Dit is niet waarvoor ik hier kwam. Ik heb er alles aan gedaan. Ik had graag en treetje hoger gestaan, maar het is niet gelukt.”