Zwitserse skiester Suter wint afdaling in Garmisch-Partenkirchen

Corinne Suter lijkt op tijd in vorm voor de Winterspelen in Beijing. De Zwitser schreef zaterdag de afdaling, meetellend voor de wereldbeker, in Garmisch-Partenkirchen op haar naam.

Suter klopte haar landgenote Jasmine Flury (0,51). Cornelia Hütter eindigde als derde. Suter won in december 2020 voor het laatst een wedstrijd in de wereldbeker. Niet alle favorieten voor een olympische medaille verschenen aan de start in Garmisch-Partenkirchen.

De Italiaanse Sofia Goggia gunde haar gekwetste knie rust. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami en Michelle Gisin uit Zwitserland en de Noorse Ragnhild Mowinckel besloten voortijdig af te reizen naar China.

Zondag staat er nog een super-G in Garmisch-Partenkirchen op het programma.