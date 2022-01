Darter Van Gerwen in kwartfinale uitgeschakeld op Masters

Darter Michael van Gerwen is al uitgeschakeld op The Masters, een vooraanstaand toernooi in Milton Keynes. In de kwartfinales verloor de 32-jarige Brabander met 10-7 van de Brit Joe Cullen. Tussen 2015 en 2019 wist ‘Mighty Mike’ vijf keer dit toernooi te winnen.

Maar de laatste tijd is Van Gerwen minder goed in vorm. De Vlijmenaar, nummer 3 op de wereldranglijst, won zaterdagavond in de achtste finales met veel moeite van de Engelsman Luke Humphries: 10-9. Het WK kwam voor de Nederlander eind vorig jaar vroeg ten einde na een positieve test op het coronavirus.

Cullen gooit zondagavond in de halve eindstrijd tegen de Portugees José de Sousa. De andere halve finale gaat tussen de Welshman Jonny Clayton, de titelhouder, en de Engelsman Dave Chisnall.

Voor de winnaar van The Masters ligt zondagavond een bedrag van ruim 70.000 euro klaar.