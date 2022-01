Darter Van Gerwen ontsnapt aan uitschakeling op Masters

Darter Michael van Gerwen heeft met veel moeite de kwartfinales bereikt van The Masters, een vooraanstaand toernooi in Milton Keynes. De 26-jarige Engelsman Luke Humphries bracht de Brabander aan het wankelen, maar liet bij een voorsprong van 9-8 in legs vijf kansen om de partij uit te gooien onbenut. Van Gerwen pakte daarna met 10-9 alsnog de winst bij zijn eerste optreden van dit jaar.

Van Gerwen had een bye in de eerste ronde en trof in de tweede ronde met Humphries de nummer 19 van de wereld. Van Gerwen, die het toernooi al vijf keer won, is de nummer 3 op de wereldranglijst. De 32-jarige Vlijmenaar leek bij 7-5 aardig op weg naar de winst, maar vier verloren legs later was het Humphries die een plaats in de kwartfinales binnen handbereik had. Maar de Brit liet Van Gerwen ontsnappen. De Engelsman Joe Cullen is zondagmiddag zijn volgende tegenstander.