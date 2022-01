Judoka Smink pakt goud op Grand Prix in Portugal

Judoka Jesper Smink heeft op de Grand Prix in Portugal goud gepakt in de klasse tot 90 kilogram. De 24-jarige judoka uit Amersfoort versloeg in de finale de Italiaan Christian Parlati. Het betekende voor Smink zijn eerste titel op een groot toernooi.

Marit Kamps pakte bij de vrouwen brons in de klasse boven 78 kilogram, al hoefde ze daarvoor maar twee keer in actie te komen in Almada. De 20-jarige Kamps versloeg eerst de Britse veterane Sarah Adlington, maar verloor daarna in de halve finales van Hayun Kim uit Zuid-Korea. Kamps hoefde vervolgens niet te vechten om het brons, want haar Kroatische opponente Ivana Maranic meldde zich af.

Joanne van Lieshout (19) won zaterdag bij haar debuut op een Grand Prix direct goud in de klasse tot 63 kilogram. Een dag eerder behaalde Pleuni Cornelisse (22) zilver in de klasse tot 57 kilogram.