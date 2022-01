Medvedev: mijn vrouw heeft waarschijnlijk de tv kapot gemaakt

Daniil Medvedev denkt dat zijn vrouw het thuis zwaar heeft gehad bij het zien van de finale van de Australian Open. De Russische nummer 2 van de wereld verloor na een voorsprong van 2-0 in sets in vijf sets van Rafael Nadal, die zijn 21e grandslamtitel veroverde.

“Normaal gesproken zit mijn vrouw in mijn spelersbox, maar nu is ze er niet bij. Ze heeft waarschijnlijk de televisie vernield”, zei Medvedev, die ook zijn coach en manager toesprak. “En ik wil ook mijn familie bedanken, tenminste, als jullie nog aan het kijken zijn.”

Medvedev stevende af op een zege in drie sets, maar zag Nadal mentale veerkracht tonen en toch in vijf sets winnen. “Ik was echt verbaasd. Na de wedstrijd vroeg ik hem ook: ben je ├ęcht moe?”, zei de Rus. “Hij heeft zijn niveau opgekrikt na de tweede set en het spel was van een bizar hoog niveau. Nadal is een geweldige kampioen. Gefeliciteerd met nummer 21.”

De 25-jarige Medvedev had zijn tweede grandslamtitel kunnen pakken. Vorig jaar was hij de beste op de US Open.