Nadal gaat tegen Medvedev op voor 21e grandslamtitel

Rafael Nadal gaat op de Australian Open op voor zijn 21e grandslamtitel. De 35-jarige Spanjaard neemt het in de eindstrijd op tegen de Rus Daniil Medvedev (25). De finale begint om 09.30 uur.

Bij winst brengt Nadal, de nummer 5 van de wereld, het record van gewonnen grand slams alleen op zijn naam. Rivalen Novak Djokovic (visumproblemen) en Roger Federer (geblesseerd) zijn er dit jaar niet bij in Melbourne.

Nadal, die zijn eerste grandslamtitel sinds Roland Garros 2020 kan veroveren, was alleen in 2009 al eens de beste in Melbourne. Dertien jaar geleden versloeg hij Federer in de finale in vijf sets. Medvedev kan zijn tweede titel op een grand slam pakken. Vorig jaar was hij de sterkste op de US Open, waar hij voorkwam dat Djokovic alle grand slams in hetzelfde jaar wist te winnen.

Het wordt de vijfde ontmoeting tussen Nadal en Medvedev, de mondiale nummer 2. Nadal won de eerste drie duels, de laatste wedstrijd – in de halve finale van de ATP Finals in 2020 – werd gewonnen door Medvedev.