Nadal in illuster rijtje na tweede titel in Melbourne

Rafael Nadal heeft zich in een illuster rijtje geschaard door alle grandslamtoernooien ten minste twee keer te winnen. Alleen Novak Djokovic, Roy Emerson en Rod Laver waren daar tot dusverre in geslaagd. De 35-jarige Nadal pakte zondag ten koste van Daniil Medvedev zijn tweede Australian Open-titel.

Nadal won Roland Garros liefst dertien keer, pakte twee keer de titel op Wimbledon en was vier keer de beste op de US Open. Rivaal Djokovic heeft al negen keer de titel veroverd op de Australian Open. Hij schaarde zich vorig jaar in het rijtje met Emerson en Laver door Roland Garros voor de tweede keer te winnen.

Roger Federer heeft net als Djokovic twintig grandslamtitels, maar de Zwitser was slechts één keer de beste op Roland Garros. Alleen in 2009 pakte hij de titel in Parijs.

Nadal knokte zich in de finale van de Australian Open in vijf sets langs Medvedev (2-6 6-7 (5) 6-4 6-4 7-5). Het was de eerste keer sinds 1965 dat een speler in de eindstrijd van het grandslamtoernooi in Melbourne een achterstand van 2-0 in sets ongedaan maakte. 57 jaar geleden lukte dat Emerson.