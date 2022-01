Nadal pakt op Australian Open historische 21e grandslamtitel

Rafael Nadal heeft op de Australian Open historie geschreven door zijn 21e grandslamtitel te veroveren. De nummer 5 van de wereld knokte zich in een hoogstaande finale tegen de Rus Daniil Medvedev terug uit geslagen positie: 2-6 6-7 (5) 6-4 6-4 7-5. Nadal is nu alleen recordhouder en heeft één grandslamtitel meer dan Novak Djokovic en Roger Federer, die vanwege respectievelijk visumproblemen en een blessure ontbraken in Melbourne.

Na liefst 5 uur en 24 minuten maakte Nadal het af op zijn eerste wedstrijdpunt. Na een eerste service sloeg hij een forehand naar de open hoek, waarna hij het afmaakte met een backhandvolley. Hij ging na de felicitaties van Medvedev op zijn knieën op de baan zitten, overmand door emoties.

Twee games eerder kon Nadal, bij een 5-4-voorsprong, het duel niet uitserveren. Hij stond in die game met 30-0 voor. Nadal toonde echter mentale weerbaarheid en maakte het even later toch af met een lovegame.

Na het verlies van de eerste set liet Nadal in de tweede set meerdere kansen onbenut. Hij stond twee keer een break voor, had een setpunt op 5-3 en stond ook in de tiebreak met 5-3 voor. Medvedev wist de tweede set desondanks naar zich toe te trekken, waarna hij leek af te stevenen op zijn eerste titel in Melbourne.

Nadal toonde echter zoals zo vaak veerkracht, knokte zich in de derde set bij een 3-2-achterstand terug van 0-40 en verlengde het duel op sensationele wijze. Dat deed hij tot vreugde van het Australische publiek, dat duidelijk op zijn hand was. Medvedev klaagde er in de vierde set over dat hij gehinderd werd en vroeg de umpire in te grijpen. De Australische fans kregen de ontknoping die ze wilden.

Voor Nadal is het zijn tweede titel op de Australian Open. De eerste veroverde de Spanjaard in 2009, toen hij Federer in de finale in vijf sets versloeg. Sindsdien verloor Nadal vier keer de finale in Melbourne. Hij had sinds Roland Garros 2020 geen grand slam meer gewonnen. Nadal miste een groot deel van vorig seizoen wegens een slepende voetblessure, die het vervolg van zijn loopbaan zelfs in gevaar bracht.

Medvedev (25) had de tweede grandslamtitel uit zijn loopbaan kunnen pakken. Eind vorig jaar was de Russische nummer 2 van de wereld de beste op de US Open, waar hij toen voorkwam dat Djokovic zijn 21e grandslamtitel pakte.

Medvedev gold na de terugtrekking van de Servische nummer 1 van de wereld als de favoriet in Melbourne. Negenvoudig kampioen Djokovic werd vlak voor het toernooi naar huis gestuurd omdat hij zich niet heeft gevaccineerd tegen het coronavirus en geen geldige reden had voor een medische vrijstelling.