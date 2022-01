Onduidelijkheid over NFL-icoon Brady: stopt hij of niet?

Het is de vraag die sportminnend Amerika dit weekeinde bezighoudt: stopt Tom Brady of niet? Sportzender ESPN meldde zaterdag dat de 44-jarige American footballer heeft besloten zijn glansrijke carrière te beëindigen en het bedrijf van Brady leek dat via de sociale media te bevestigen. Volgens de manager en de vader van Brady heeft de zevenvoudig winnaar van de Super Bowl echter nog geen besluit genomen.

“Ik begrijp alle speculaties over de toekomst van Tom”, zei manager Don Yee. “Zonder in te gaan op de vraag of deze berichten kloppen of niet, kan ik alleen zeggen dat Tom de enige is die precies kan zeggen wat zijn plannen zijn. Hij weet hoe het werkt in het American football met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dus hij zal snel duidelijkheid geven.” Volgens de vader van Brady is het ESPN-bericht onjuist.

Tampa Bay Buccaneers, de ploeg van Brady, zegt geen nieuws te hebben. “Wij zijn niet in de positie hier iets over te zeggen”, aldus de NFL-kampioen van vorig jaar. Brady heeft nog een contract voor een jaar bij de Buccaneers. Na de recente uitschakeling in de play-offs zei de Amerikaanse sportheld, die wordt gezien als de beste quarterback ooit in de NFL, te gaan nadenken over zijn toekomst. Brady won zes keer de Super Bowl met New England Patriots en vorig jaar met zijn nieuwe ploeg Tampa Bay Buccaneers.